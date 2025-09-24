Assine UOL
Economia

'Aprendi franquia da pior maneira possível', diz CEO de rede de açaí

Do UOL Economia, em São Paulo

CEO e cofundador da rede de self-service Jah Açaí, Rafael Corte superou a falência de um negócio antes de fundar a rede de açaí. No Divã de CNPJ, do Canal UOL, ele contou que enfrentou "altos e baixos" após apostar no boom das paletas mexicanas e acumular dívidas.

O empreendedor chegou a inaugurar dez lojas e lidar com dívidas que ultrapassaram R$ 1 milhão. "Eu convenci minha família a adquirir uma master franquia de paleta mexicana, que teve um boom. Deu tudo errado, porque o produto não se sustentava. Aprendi franquia da pior maneira possível", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso.

Atualmente, há mais de 180 lojas da franquia espalhadas por 14 estados brasileiros. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.

'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade

Divã de CNPJ no UOL:

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.