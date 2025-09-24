Café vai ficar até 15% mais caro em outubro, diz associação do setor

O café vai ficar de 10% a 15% mais caro entre o fim de setembro e o início de outubro, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café). Em agosto, o preço médio do quilo de café tradicional foi de R$ 62,83 — mais de R$ 20 a mais do que em agosto do ano passado. O valor deste ano é o maior da série histórica, iniciada em 1997. O café deve começar a baratear só no ano que vem.

O que aconteceu

Estoque mundial de café é o menor da história, devido às atuais condições climáticas que dificultam o cultivo, diz Abic. A associação avalia que chuvas irregulares e tempestades vêm acontecendo desde 2021. Isso prejudicou muito a produção, principalmente do café arábica. Com menos café em circulação no mercado, o preço subiu.

Associação prevê queda de preços ao consumidor no ano que vem, mas ainda não sabe o quanto. Espera-se que o clima será mais favorável ao plantio, com estabilidade de chuvas e temperaturas. Isso aumentará os estoques. Com mais café circulando no mercado, os preços também caem.