Tarifaço: 'O melhor negócio é aquele em que todos ganham', diz Demarest

Uma lição aprendida na faculdade fez José Diaz, presidente do Demarest Advogados, afirmar que o "melhor negócio é aquele em que todos ganham", ao comentar sobre o tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. Diaz foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Nesse primeiro momento, eu acho que ele [Trump] tem conquistado vitórias com as várias negociações que tem feito, com novos investimentos que foram prometidos para os EUA. Mas, no longo prazo, a gente não sabe o preço que isso pode cobrar, seja do ponto de vista interno, com mais inflação -- que é uma tendência natural desse tipo de ação -- seja do ponto de vista geopolítico internacional.

José Diaz, presidente do Demarest Advogados

Aprendizado na faculdade. Na entrevista, Diaz diz que em um exercício de técnicas de negociação ainda na faculdade, ele deu um jeito de ganhar de todo mundo da sala de aula. "A partir daquele dia, ninguém mais quis negociar comigo. Ainda bem que isso aconteceu na faculdade. Aprendi que o melhor negócio é aquele em que todos ganham. Será que isso (o tarifaço) também não vai gerar um preço para os EUA?", diz