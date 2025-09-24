Bolsa fecha em leve alta e garante novo recorde; dólar avança a R$ 5,32

Após cair ao menor patamar em 15 meses, a R$ 5,279, o dólar comercial voltou a subir e fechou em forte alta o pregão de hoje, a R$ 5,32, refletindo a incerteza do mercado sobre os próximos passos do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) na política de juros no país. A falta de clareza nas declarações de dirigentes da instituição deixou os investidores cautelosos e impulsionou a moeda norte-americana. O Ibovespa fechou com leve alta de 0,05%, bem próxima da estabilidade, e renovou recorde na véspera.
O que aconteceu
O dólar comercial subiu 0,90%, vendido a R$ 5,327. Depois da queda da moeda norte-americana na sessão de ontem, atingindo o menor valor desde 6 junho de 2024, a divisa abriu o pregão de hoje já em alta frente ao real e, ao longo das negociações, ampliou os ganhos. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançou 0,59%, cotado a R$ 5,530.
Alta do dólar no Brasil acompanhou o movimento global de fortalecimento da moeda norte-americana. No índice DXY, que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, ela avançava 0,64%.
O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, fechou com leve alta de 0,05% aos 146.491 pontos, próximo da estabilidade, e renovou máxima histórica de fechamento. O índice ultrapassou os 146.424,94 pontos alcançados na sessão de ontem (23) e alcançou o 8º recorde em setembro e o 15º no ano, avançando 21,79% no ano.
Petrobras e Vale, empresas de peso no índice, avançaram e ajudaram a amortecer as perdas do índice. As ações preferenciais (com prioridade no recebimento de dividendos) da Petrobras (PETR4) avançaram 2,26% acompanhando a alta do petróleo de 1,79%, e as ordinárias (com direito a voto) da Vale (VALE3) também subiram 0,38%.
Por que o dólar subiu e a Bolsa ficou estável?
Falta de clareza do Fed manteve investidores cautelosos nas negociações do dia, o que ajudou no avanço do dólar. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a política monetária dos EUA seguirá dependente dos dados e evitou sinalizar cortes adicionais de juros, após uma primeira redução ocorrida neste mês. Por outro lado, a diretora Michelle Bowman destacou maior fragilidade no mercado de trabalho e sugeriu que há espaço para novos cortes neste ano. O contraste de posições foi visto no mercado como um sinal de indefinição sobre a trajetória da política monetária americana.
No Brasil, o mercado também repercutiu a reaproximação entre Brasil e Estados Unidos após a fala de Donald Trump ontem na ONU. No plenário da organização, o presidente dos EUA chamou Lula de "um cara legal" e disse que pretende encontrá-lo na semana que vem após terem conversado brevemente nos bastidores da Assembleia Geral. O encontro, ainda sem data, fortalece a posição brasileira em negociações comerciais e pode esvaziar a pressão da Lei Magnitsky, um ponto sensível para bancos e empresas expostas ao mercado norte-americano.
Mas sem novas notícias hoje do possível encontro, a estabilidade da Bolsa e a alta do dólar sugere que investidores não estão totalmente convencidos da aproximação entre Trump e Lula. Outro temor é que uma conversa direta com Trump possa se converter em constrangimento político, como já ocorreu com outros líderes, como Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Cyril Ramaphosa, da África do Sul. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, já adiantou que a conversa deve ocorrer por telefonema ou videoconferência, mas o comportamento errático de Trump alimenta a cautela dos operadores.
Bolsa e dólar também foram impactados por um movimento técnico de "correção". Isso acontece quando, depois de uma alta ou queda forte e rápida, os preços são "ajustados", porque investidores aproveitam para realizar lucros (vender e garantir ganhos), ou porque o mercado avalia que os ativos ficaram caros demais ou baratos demais. Ontem, por exemplo, a Bolsa fechou em forte alta de 0,91% e o dólar caiu 1,10%.
[A alta no dólar hoje] tem relação com as declarações dos dirigentes do Fed sobre a incerteza do futuro da política monetária, mas mais do que isso, ontem o dólar sofreu uma forte desvalorização global e hoje não houve nada de muito concreto no cenário de novos acordos sendo negociados ou um novo fluxo comercial muito maior do que já se esperava. As expectativas não mudaram muito de ontem para hoje, por isso que o dólar hoje vem ganhando terreno positivo de volta, é mais ou menos uma reparametrização do dólar com relação às outras moedas dado também que são grandes as chances de o movimento de ontem ter sido um exagero dos agentes de mercado.
Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos
Foi uma surpresa positiva [a aproximação entre os presidentes], não teve um embate maior entre os dois países e ainda saiu um comentário elogioso de Trump ao Lula, e a fala sobre o encontro. Mas óbvio que hoje começam as especulações, se o Trump fará com o Lula o mesmo que fez com Zelensky e com o presidente da África do Sul nas oportunidades que ele sentou para negociar e meio que menosprezou esses líderes.
O lado positivo é que esse encontro não será presencial, não será ao vivo, não terá imprensa. Então, talvez, tenha menos risco de algo pior acontecer. O encontro abre uma janela possível de negociação que não estava ocorrendo, o que é uma notícia positiva, mas ainda muito cedo para a gente, de fato, comemorar como foi na recepção disso na data de ontem.
Rodrigo Marcatti economista e CEO da Veedha Investimentos
Das 82 ações que compõem a carteira do Ibovespa, 51 recuaram, segundo dados da B3. Entre as maiores baixas estão os papéis da Azul (AZUL4)), com queda de 5,98%. As ações do Banco Pan (BPAN4) também cederam 3,32%, seguidas por Casas Bahia (BHIA3), com recuo de 3,19%. Raízen (RAIZ) caiu 5,98%, ampliando as perdas pela quinta sessão consecutiva.
Por outro lado, a Cosan (CSAN3), acionista controladora da Raízen, registrou o maior avanço do dia. A companhia avançou 5,68%, em um movimento de correção pela segunda sessão seguida após os papéis caírem mais de 18% na segunda-feira (22), com o temor do mercado de diluição dos acionistas com o anúncio de que o banco BTG Pactual e o fundo Perfin Infra vão levantar até R$ 10 bilhões com a emissão de novas ações. Isso significa que os acionistas antigos, sejam controladores ou minoritários, veem sua participação relativa no capital diminuir, o que pode reduzir o controle e o lucro por ação até que os recursos do investimento comecem a gerar retorno.
Novas informações do aporte ajudaram as ações da Cosan a se recuperarem, mas a alta só compensa parte da queda anterior e não ajuda a Raízen no curto prazo. "Esse aporte não chega no nível da Raízen e a empresa continua tendo uma realização de lucros mais forte", disse o CEO da Veedha Investimentos.
O mercado não tinha as regras [da capitalização] tão bem definidas e no primeiro momento reagiu mal. Mas agora com as novas notícias em relação à capitalização, o mercado, pelo menos na Cosan está se recuperando um pouco. A notícia é boa no ponto de vista de crédito, de curto prazo, mas dilui o acionista, tem várias consequências.
Rodrigo Marcatti
A Raízen é uma joint venture entre a Cosan e a Shell. Ela tem um valuation de R$ 12 bilhões e tem uma dívida de R$ 49 bilhões, é uma companhia que opera mais de 4 vezes alavancada. Com a Cosan tendo essa injeção de R$ 10 bilhões de liquidez, vindo principalmente do BTG e da Perfin, isso deixou a Raízen um pouco sem opções para resolver o problema do endividamento do grupo. Agora o mercado espera pelo menos uma sinalização da Shell, que é a outra sócia grande da Raízen, para resolver esse problema da alavancagem que a empresa tem e até agora, por enquanto, a Shell não se manifestou.
Thiago Calestine
