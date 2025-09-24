Bolsa fecha em leve alta e garante novo recorde; dólar avança a R$ 5,32

Bolsa e dólar também foram impactados por um movimento técnico de "correção". Isso acontece quando, depois de uma alta ou queda forte e rápida, os preços são "ajustados", porque investidores aproveitam para realizar lucros (vender e garantir ganhos), ou porque o mercado avalia que os ativos ficaram caros demais ou baratos demais. Ontem, por exemplo, a Bolsa fechou em forte alta de 0,91% e o dólar caiu 1,10%.

[A alta no dólar hoje] tem relação com as declarações dos dirigentes do Fed sobre a incerteza do futuro da política monetária, mas mais do que isso, ontem o dólar sofreu uma forte desvalorização global e hoje não houve nada de muito concreto no cenário de novos acordos sendo negociados ou um novo fluxo comercial muito maior do que já se esperava. As expectativas não mudaram muito de ontem para hoje, por isso que o dólar hoje vem ganhando terreno positivo de volta, é mais ou menos uma reparametrização do dólar com relação às outras moedas dado também que são grandes as chances de o movimento de ontem ter sido um exagero dos agentes de mercado.

Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos

Foi uma surpresa positiva [a aproximação entre os presidentes], não teve um embate maior entre os dois países e ainda saiu um comentário elogioso de Trump ao Lula, e a fala sobre o encontro. Mas óbvio que hoje começam as especulações, se o Trump fará com o Lula o mesmo que fez com Zelensky e com o presidente da África do Sul nas oportunidades que ele sentou para negociar e meio que menosprezou esses líderes.

O lado positivo é que esse encontro não será presencial, não será ao vivo, não terá imprensa. Então, talvez, tenha menos risco de algo pior acontecer. O encontro abre uma janela possível de negociação que não estava ocorrendo, o que é uma notícia positiva, mas ainda muito cedo para a gente, de fato, comemorar como foi na recepção disso na data de ontem.

Rodrigo Marcatti economista e CEO da Veedha Investimentos

Das 82 ações que compõem a carteira do Ibovespa, 51 recuaram, segundo dados da B3. Entre as maiores baixas estão os papéis da Azul (AZUL4)), com queda de 5,98%. As ações do Banco Pan (BPAN4) também cederam 3,32%, seguidas por Casas Bahia (BHIA3), com recuo de 3,19%. Raízen (RAIZ) caiu 5,98%, ampliando as perdas pela quinta sessão consecutiva.

Por outro lado, a Cosan (CSAN3), acionista controladora da Raízen, registrou o maior avanço do dia. A companhia avançou 5,68%, em um movimento de correção pela segunda sessão seguida após os papéis caírem mais de 18% na segunda-feira (22), com o temor do mercado de diluição dos acionistas com o anúncio de que o banco BTG Pactual e o fundo Perfin Infra vão levantar até R$ 10 bilhões com a emissão de novas ações. Isso significa que os acionistas antigos, sejam controladores ou minoritários, veem sua participação relativa no capital diminuir, o que pode reduzir o controle e o lucro por ação até que os recursos do investimento comecem a gerar retorno.