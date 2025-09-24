'Economias saudáveis precisam de jornalismo de qualidade'

O Painel de Alto Nível sobre Mídia de Interesse Público, incluindo dois laureados com o Prêmio Nobel, foi formado para avaliar as implicações econômicas e sociais da crise enfrentada pela mídia de interesse público em todo o mundo. Revisamos as evidências e pesquisamos as tendências globais com uma crescente preocupação.

Estamos preocupados com o fato de nossas economias estarem cada vez mais vulneráveis a informações que não são independentes nem precisas. Em 2024, cerca de 90 países foram alvo de esforços patrocinados por estados estrangeiros para manipular informações. A ascensão da IA generativa corre o risco de acelerar essas táticas e aumentar os desafios para impedir a disseminação de informações falsas online. Enquanto isso, jornalistas independentes e organizações de mídia estão enfrentando pressões políticas e econômicas crescentes à medida que as autocracias e os interesses particulares se impõem.

Nosso relatório, "The Economic Imperative of Investing in Public Interest Media", mostra por que as forças de mercado, por si só, são incapazes de sustentar esse bem público vital: modelos de negócios historicamente lucrativos estão falhando à medida que as receitas migram para plataformas online, permitindo que interesses poderosos cooptem, intimidem ou neutralizem a mídia independente. Embora o apoio de doadores à mídia de interesse público sempre tenha sido baixo, ele agora é ofuscado pelo valor investido por atores autocráticos em propaganda. A Rússia gasta em desinformação e propaganda - incluindo em conteúdos direcionados para fora de suas fronteiras - pelo menos três vezes mais do que as maiores nações democráticas gastam em ajuda externa em apoio à mídia livre e independente, e não é o único país a fazê-lo.

A situação é ainda mais complicada nas economias em desenvolvimento, onde a crescente desigualdade em relação ao acesso à informação exige a promoção da inovação local para corrigir parcialidades sistemáticas e desigualdades digitais, como pode ser observado no ecossistema midiático africano, por exemplo.

Sem informações confiáveis, não podemos enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais mais urgentes de nossos tempos. Do combate à crise climática à gestão de pandemias globais, a proliferação da desinformação sobre os fatos gera custos imensos. Sem ações decisivas, tanto em nível doméstico quanto global, estamos caminhando para o que a laureada com o Prêmio Nobel Maria Ressa chamou de "um Armagedom da informação" que colocará em risco a estabilidade econômica global, o bem-estar social e o crescimento sustentável.

Pedimos urgentemente uma ação pública decisiva imediata e estabelecemos dois conjuntos de medidas prioritárias para proteger a mídia de interesse público e desenvolver as políticas públicas necessárias para moldar os mercados de informação do futuro, com vista à prosperidade econômica e o bem-estar social.