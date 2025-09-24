Haddad sobre reforma tributária: 'Até rico vai pagar mais barato na carne'

Ministro afirmou que a proposta do governo federal vai evitar distorções. Haddad afirmou que boa parte do dinheiro investido nos títulos isentos devido ao incentivo aos setores agrícola (LCAs e CRAs) e imobiliário (LCIs e CRIs) "está ficando no meio do caminho", sem alcançar os produtores. "De que adianta você ter um título isento fruto de especulação, enquanto você pode ter um título incentivado, mas canalizado para a economia real. É isso que estamos procurando fazer", disse.

Nós fomos alertados pelos principais emissores de letras que o dinheiro estava ficando pelo caminho e que havia formas mais inteligentes de favorecer a indústria da construção civil e a agricultura.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Ele afirmou que a medida é importante para "salvar" o Orçamento de 2026 sem o corte de emendas ou de benefícios sociais. Para isso, Haddad destacou a determinação de que 25% dos cortes incidam sobre as emendas, e os demais 75% sejam relacionados a despesas discricionárias (não obrigatórias) do Executivo.

Cobrança contribui para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5.000. Conforme a MP (Medida Provisória) apresentada em junho pelo governo federal, as novas alíquotas passam a valer em 2026 como forma para compensar a nova isenção do IR. Os deputados cobram razões técnicas do ministro para a definição apresentada.

Riscos potenciais citados pelos parlamentares envolvem o encarecimento dos alimentos. Com menos recursos alocados ao setor, os parlamentares ressaltam os impactos negativos sobre os custos de produção e o preço dos alimentos. Além disso, os membros da comissão avaliam que a cobrança afeta a competitividade internacional do setor e a sobrevivência de pequenos e médios produtores.

Plano Safra

Deputados também questionam o crédito extraordinário para o Plano Safra 2024/2025. A proposta liberou R$ 4,1 bilhões para financiar a atividade. Os financiamentos haviam sido suspensos por determinação do Tesouro Nacional às instituições financeiras, mas voltaram ao radar após a adição de uma MP (Medida Provisória) do governo federal.