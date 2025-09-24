Haddad sobre reforma tributária: 'Até rico vai pagar mais barato na carne'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a reforma tributária e destacou que as medidas foram desenhadas com a ajuda de deputados e senadores para garantir a desoneração da cesta básica para todas as classes sociais. "Até o rico vai pagar barato na carne, por conta daquilo que o Congresso decidiu", disse ele à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.
O que aconteceu
Haddad disse que a reforma tributária foi construída com o apoio do Congresso Nacional. O ministro ressaltou que as mudanças encaminhadas abrem caminho para desonerar 100% das exportações brasileiras. "Hoje não é assim. Quando se exporta um produto, ele carrega consigo uma parte de tributos ainda, porque não conseguimos criar o IVA, que é aquele mecanismo que permite a não cumulatividade do tributo", afirmou.
Ministro destacou a redução de preço da cesta básica alimentar dos brasileiros. Segundo Haddad, as mudanças em tramitação no Congresso Nacional vão garantir a chegada do alimento mais barato para todas as classes sociais. "Até o rico vai pagar uma carne mais barata por conta do que o Congresso decidiu. Até o rico vai pagar mais barato a proteína animal em virtude do que o Congresso decidiu", disse ele.
Nós não vemos coloração partidária, time de futebol, nada disso. Queremos apoiar os setores, independentemente de considerações de natureza mais ideológica.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Isenção até R$ 10 mil só com compensação. Haddad afirmou que a proposta de elevar a isenção do Imposto de Renda (IR) para até R$ 10 mil só pode avançar se a redução da receita for compensada de outra forma. Sem isso, acrescentou, "pode parecer demagogia".
Por exemplo, os partidos que estão propondo podem abrir mão da metade das emendas do ano que vem para viabilizar essa isenção? Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Isenção até R$ 5 mil custa R$ 5,8 bi. O Projeto de Lei 1.952/2019, no Senado, e o Projeto de Lei 10.087, de 2025, na Câmara, alteram a tabela de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem, mensalmente, até R$ 4.990. Essa medida representar uma redução de R$ 25,8 bilhões na arrecadação de 2026, que serão compensados pela tributação progressiva até 10% de quem ganha mais de R$ 600 mil por ano e da remessa de dividendos para domiciliados no exterior.
Títulos incentivados
Convocação de Haddad ocorreu por proposta de tributação de investimentos ligados ao agronegócio. Os parlamentares membros do colegiado avaliam que a cobrança de 5% de Imposto de Renda sobre LCAs (Letras de Crédito Agrícola) e CRAs (Certificados de Recebíveis Agrícolas) é prejudicial para o financiamento da agropecuária.
Ministro afirmou que a proposta do governo federal vai evitar distorções. Haddad afirmou que boa parte do dinheiro investido nos títulos isentos devido ao incentivo aos setores agrícola (LCAs e CRAs) e imobiliário (LCIs e CRIs) "está ficando no meio do caminho", sem alcançar os produtores. "De que adianta você ter um título isento fruto de especulação, enquanto você pode ter um título incentivado, mas canalizado para a economia real. É isso que estamos procurando fazer", disse.
Nós fomos alertados pelos principais emissores de letras que o dinheiro estava ficando pelo caminho e que havia formas mais inteligentes de favorecer a indústria da construção civil e a agricultura.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda.
Ele afirmou que a medida é importante para "salvar" o Orçamento de 2026 sem o corte de emendas ou de benefícios sociais. Para isso, Haddad destacou a determinação de que 25% dos cortes incidam sobre as emendas, e os demais 75% sejam relacionados a despesas discricionárias (não obrigatórias) do Executivo.
Cobrança contribui para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5.000. Conforme a MP (Medida Provisória) apresentada em junho pelo governo federal, as novas alíquotas passam a valer em 2026 como forma para compensar a nova isenção do IR. Os deputados cobram razões técnicas do ministro para a definição apresentada.
Riscos potenciais citados pelos parlamentares envolvem o encarecimento dos alimentos. Com menos recursos alocados ao setor, os parlamentares ressaltam os impactos negativos sobre os custos de produção e o preço dos alimentos. Além disso, os membros da comissão avaliam que a cobrança afeta a competitividade internacional do setor e a sobrevivência de pequenos e médios produtores.
Plano Safra
Deputados também questionam o crédito extraordinário para o Plano Safra 2024/2025. A proposta liberou R$ 4,1 bilhões para financiar a atividade. Os financiamentos haviam sido suspensos por determinação do Tesouro Nacional às instituições financeiras, mas voltaram ao radar após a adição de uma MP (Medida Provisória) do governo federal.
Ministro lamentou as queixas de falta de crédito para financiar o agronegócio. Haddad afirmou que vai conversar com o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Gilson Bittencourt, para tratar da liberação dos R$ 12 bilhões para o financiamento destinado à liquidação ou à amortização de dívidas de produtores rurais prejudicados por eventos climáticos adversos. "Eles [bancos e financeiras] têm que nos prestar contas dessa realidade e nós temos que tomar medidas se elas estiverem se demonstrando insuficientes."
"Governo Bolsonaro não tinha olhares para a abertura de mercados", afirma Haddad. O ministro rebateu as críticas de que o Executivo não apoia o agronegócio e ressaltou que a produção e as exportações do setor renovaram os recordes nos últimos anos. "O mundo está mais alimentado, está consumindo mais produtos brasileiros. Mais de 450 mercados foram abertos por este governo em dois anos e meio. Nada disso era feito no governo anterior", disse.
Nem se viajava para o exterior para abrir mercado, não se tinha uma concepção de abertura de mercados.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.