Ibama aprova teste da Petrobras na Foz do Amazonas, mas pede ajustes

Comunico à Petrobras que APO realizada foi considerada aprovada pelo Ibama, devendo a operadora apresentar os ajustes requeridos pelo Ibama, para finalização do processo de elaboração da licença de operação para a atividade proposta.

Parecer técnico do Ibama

A Petrobras vê o teste como o último passo antes da decisão final sobre a licença. A exploração envolve águas profundas no Amapá, uma área ambientalmente sensível. O setor petrolífero acredita que há um potencial significativo para a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás na Foz do Amazonas, com base em grandes descobertas em regiões geologicamente semelhantes no Suriname e na Guiana.

Davi Alcolumbre celebra. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comemorou a aprovação. Em discurso no Plenário, disse que a decisão é fruto de mais de uma década de esforços de lideranças políticas e da sociedade do Amapá. "São anos de espera para buscarmos essa riqueza que é do povo brasileiro, mas também dos amapaenses. Cada conquista nesse processo é resultado da união de esforços e do compromisso de todos que acreditaram nesse projeto", afirmou.

Contexto

Ibama já havia negado uma licença para a Petrobras em 2023. Há resistência ao projeto por parte de segmentos da sociedade e do próprio governo, devido aos riscos socioambientais associados à exploração. O Ibama retomou o processo após um pedido de reconsideração da Petrobras, que veio com mudanças em seu planejamento exploratório.

Com informações da Reuters