Senado pressiona deputados e aprova projeto alternativo de isenção do IR

Votação aconteceria ontem, mas foi adiada por pedido de vista. O adiamento foi estabelecido após solicitação do senador Izalci Lucas (PL-DF), que pediu mais tempo para analisar a proposta. O texto vai direto para apreciação na Câmara, sem a necessidade de passar pelo plenário do Senado. Segundo o regimento, projetos aprovados na comissão competente, dispensam votação no plenário.

Análise se antecipou às discussões da Câmara dos Deputados. A proposta foi incorporada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) devido à insatisfação com o andamento do projeto enviado pelo governo federal para a Casa vizinha. Ontem, durante o início da análise na CAE, ele mencionou que a atuação secundária da Câmara é prejudicial à população.

Até o momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda.

Renan Calheiros, relator do Projeto de Lei 1.952/2019

Projeto do Senado deve servir só como pressão. Ontem, após a reunião do colégio de líderes, o relator do texto na Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que está dentro do prazo e será votado em 1º de outubro. "O presidente Hugo ressaltou na reunião de líderes que não observará nenhum outro projeto nesta Casa, que não o projeto do governo enviado para a Câmara dos Deputados", falou.

Parlamentares fizeram piada com a pressão na Câmara. Eles ironizaram o fato de a tramitação similar no Senado "acelerar" o andamento do projeto que corre na Câmara. O senador Esperidião Amin (PP-SC) disse que "mutuca tira boi do mato". "Essa não é uma mutuca, é uma mosca mais forte, mais poderosa, porque tirou do mato com data", falou.

Mudanças