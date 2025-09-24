Nova Zelândia alivia restrições para residência em meio a debandada recorde

Os caminhos para residência serão introduzidos a partir de meados de 2026, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian. Um deles é para migrantes em funções qualificadas que atendam a critérios de experiência e salário. O segundo é para migrantes em funções de ofícios e técnicas que atendam a requisitos de qualificação, experiência de trabalho e salário.

O incentivo para trabalhadores estrangeiros ocorre num momento de redução do PIB e de debandada recorde na Nova Zelândia. Segundo a Stats NZ, 73.400 neozelandeses deixaram o país entre julho de 2024 e 2025, enquanto 25.800 fizeram o caminho inverso.

Em janeiro, o governo flexibilizou as regras de visto de visitante para atrair os chamados "nômades digitais" para trabalhar na Nova Zelândia. O visto se estende a influenciadores, desde que sejam pagos por uma empresa estrangeira.

Em fevereiro, o governo já havia afrouxado os requisitos para o visto Active Investor Plus - comumente conhecido como visto dourado, que oferece residência a estrangeiros ricos. Entre as regras flexibilizadas, estavam a redução dos fundos mínimos exigidos para a categoria e a remoção da exigência do idioma inglês.

Trampolim para a Austrália