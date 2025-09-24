Petrobras quer voltar a distribuir gás de cozinha: botijão vai baratear?

Após a venda da Liquigás, "as margens de lucro registraram aumento significativo", diz a especialista. Em 2019, as distribuidoras tiveram lucro final (depois de todos os custos, despesas e impostos) de R$ 290 por tonelada de gás. Em 2023, essa margem foi de R$ 825, aumento de 184%, segundo estudo publicado no final do ano passado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. No período, a inflação medida pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) foi de 59% e, pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), foi de 32,7%.

A ausência da Petrobras pode ter contribuído para a redução da pressão competitiva e para a intensificação da concentração, o que, por sua vez, eleva os preços.

Natalie Verndl, economista

A redução de preço, porém, não será automática. "A volta da Petrobras teria força para pressionar as margens [de lucro] tanto da distribuição quanto da revenda, mas provavelmente seria a médio prazo", explica o economista Eric Gil Dantas, do Ibeps (Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais). "Depende de como a Petrobras entraria, quanto de mercado ela conseguiria, em quanto tempo e de sua abrangência".

É que a distribuição de GLP exigirá investimento pesado em logística e infraestrutura. Segundo relatório do Citibank, a reentrada da Petrobras no mercado de gás de cozinha exigiria a compra de uma distribuidora de grande porte, um investimento estimado em US$ 7 bilhões (R$ 37 bilhões). "Mas hoje a Petrobras tem a Transpetro, que daria conta de uma logística de curto prazo", diz Dantas.

Concorrência desleal?