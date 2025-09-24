Pagamentos do Bolsa Família de outubro de 2025: veja quando começam

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm cronograma definido, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de pagamentos é organizado conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular do benefício.

Os depósitos acontecem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o cronograma é adiantado para assegurar que todos recebam antes do Natal, sendo finalizado no dia 10.