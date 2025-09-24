Reajuste do salário mínimo de 2025 superou a inflação; veja valor atual

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só foi percebido em fevereiro, já que os salários referentes a um mês são pagos no seguinte. Dessa forma, a correção aparece apenas no contracheque atual.

O salário mínimo é o menor valor mensal que um trabalhador pode receber em atividade formal e serve como referência para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais concedidos pelo governo federal.