Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberações

Já no modelo tradicional do FGTS, chamado saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa tem direito ao saldo completo da conta, somado à multa, quando aplicável.

Para quem opta pelo saque-aniversário, o valor é liberado sempre no primeiro dia útil do mês de nascimento, e o prazo para realizar a retirada é de até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A escolha pela modalidade é facultativa e deve ser feita pelo site ou aplicativo oficial do FGTS. Durante o cadastro, o trabalhador informa uma conta bancária para recebimento. Se o pedido for feito no mês do aniversário, a quantia cai na conta em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

O aplicativo também permite solicitar o retorno ao saque-rescisão. Porém, essa mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido, desde que não exista operação de antecipação ativa.

Valores e regras de cálculo

A quantia disponível no saque-aniversário é definida por uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o total de saldo nas contas do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional fixa, conforme a faixa em que se enquadra.