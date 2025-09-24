Senado aprova retirada de despesas do teto de gastos para cobrir tarifaço

Após aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos, o Plenário do Senado aprovou hoje o projeto de lei complementar autorizando que parte das despesas e renúncias fiscais destinadas pelo governo a empresas impactadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos fiquem de fora da meta de resultado primário e dos limites de despesa previstos no arcabouço fiscal. Agora, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

O projeto viabiliza a medida provisória do governo com R$ 30 bilhões em empréstimos e renúncias fiscais. O projeto permite a conceção de renúncias fiscais via o programa Reintegra de até R$ 5 bilhões fora da meta fiscal em 2025 e em 2026 a empresas que exportam aos EUA e foram afetadas pelas novas tarifas.

A União também poderá aumentar os aportes fora da meta fiscal a três fundos garantidores. O valor até R$ 4,5 bilhões serão destinados ao Fundo de Garantia de Operações (FGO), o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE).