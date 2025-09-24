Klein: 'Trump isola bolsonarismo, liberta direita e fortalece esquerda'

O gesto de Donald Trump ao elogiar Luiz Inácio Lula da Silva e convidá-lo para uma reunião surpreendeu aliados e mexeu com o cenário político, avalia Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Para a colunista do UOL, o afago de Trump em Lula enfraquece o bolsonarismo, isola a ala mais radical da direita e fortalece a esquerda, criando um novo ambiente para as disputas no Brasil.