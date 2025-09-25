Calendário Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento de outubro

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A liberação dos valores segue a ordem do número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

As parcelas costumam ser pagas nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, sendo concluído no dia 10.