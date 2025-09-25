Conheça o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

As parcelas são abatidas automaticamente via eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. O governo destaca que isso possibilita juros menores do que os cobrados em empréstimos consignados tradicionais. Após a contratação, o acompanhamento do pagamento pode ser feito diretamente no aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, toda a multa rescisória (100%) pode ser direcionada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato já firmado.

A coordenação do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir regras e estabelecer limites de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos descontados em folha pode migrar para essa nova modalidade. A iniciativa busca, principalmente, reduzir o risco de superendividamento.

Quando vale a pena contratar?

Esse tipo de crédito pode ser interessante para substituir dívidas com juros elevados, como as do cartão de crédito rotativo, cheque especial ou CDC. Para a planejadora financeira Leticia Camargo, da associação Planejar, essa é uma solução útil em situações emergenciais, quando o trabalhador não possui reserva financeira.