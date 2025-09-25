Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital

Isso não é uma paranoia abstrata e distante. A internet já está inundada de falsificações sintéticas projetadas para enganar, gerar cliques e promover interesses particulares. Vozes, rostos e manchetes gerados por IA estão degradando o ecossistema de informações, muitas vezes sem procedência ou responsabilidade claras.

Enquanto isso, o trabalho de jornalistas que servem ao interesse público, especialmente na mídia local, regional e independente, está sendo extraído sem permissão, reempacotado algoritmicamente e redistribuído sem crédito ou compensação.

Esse fenômeno é, sem dúvida, mais pernicioso do que as deepfakes gritantes e ultrajantes que todos vimos, porque as imprecisões são sutis, plausíveis e mais propensas a enganar. Estamos testemunhando a sabotagem das notícias em que precisamos poder confiar, e isso está esgotando as já escassas reservas de confiança pública.

Então, o que pode ser feito? A União Europeia de Radiodifusão e a WAN-IFRA, juntamente com um coletivo em rápido crescimento de outras organizações que representam milhares de jornalistas profissionais e redações em todo o mundo, estão pedindo mudanças urgentes na forma como os desenvolvedores de IA interagem com as notícias e as pessoas que as produzem.

Muitas das emissoras e editoras de notícias que representamos estão usando a IA de forma responsável para aprimorar seu jornalismo sem comprometer a integridade editorial, como através da automação de tradução, ajudando a detectar desinformação ou personalizando o conteúdo. Elas estão cientes de que a implantação dessas ferramentas deve ser baseada em princípios, deve ser transparente e cuidadosamente gerenciada.

É por isso que estamos apresentando cinco requisitos claros para as empresas de tecnologia de IA. Esses requisitos não são radicais; são padrões realistas e de bom senso que qualquer desenvolvedor de tecnologia ética pode e deve adotar: