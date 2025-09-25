Assine UOL
'Já vi pizzarias quebrarem porque o pizzaiolo saiu', diz CEO da Pizza Prime

Do UOL Economia, em São Paulo

No início dos anos 2000, abrir uma pizzaria em São Paulo podia significar depender quase exclusivamente de um único profissional: o pizzaiolo. A ausência de processos padronizados fazia com que a "mão do mestre" fosse o coração do negócio. E, quando ele saía, a empresa muitas vezes ia junto.

"Eu já vi pizzarias quebrarem porque o pizzaiolo saiu. Amigos meus. Os pizzaiolos eram peso de ouro", relembrou Gabriel Concon, CEO da rede Pizza Prime, no Divã de CNPJ, do UOL. Naquela época, segundo o empresário, não havia maquinário sofisticado, fermentação longa ou receitas replicáveis.

A massa era batida no braço: a primeira masseira só entrou em operação por volta de 2003. "Mesmo na batedeira, tinha a mão do cara. Você comprava a pizzaria com a massa. Se mudava o pizzaiolo, mudava a massa. A pizza já não era a mesma", disse ele.

Segundo Concon, a dependência desses profissionais gerava um cenário de disputa intensa entre estabelecimentos. "Era normal roubar pizzaiolo, igual padeiro bom antigamente. Aqui ganhava dois mil, ali ofereciam três. Muitos saíam para montar a própria pizzaria. Mas, dos que eu conheço, só três deram certo, porque ser dono não é só fazer uma boa pizza", disse o CEO.

Foi nesse cenário que Concon viu a chance de criar um modelo pautado em processos, qualidade e escalabilidade. A Pizza Prime, rede que nasceu em 2011 e se tornou franquia nacional, surgiu não apenas da paixão pela pizza, mas também da ambição de transformar o negócio em uma rede com padrão nacional.

Hoje, a rede se destaca por um modelo de operação enxuto, sem depender de pizzaiolos altamente especializados. Uma cozinha central fornece insumos prontos e porcionados, garantindo padronização e eficiência. Além disso, a rede investe em massa de longa fermentação, ingredientes selecionados, atendimento multicanal e um cardápio com opções veganas.

A transformação, disse Concon, foi inevitável. O que antes era sustentado pela maestria de um pizzaiolo, hoje depende de processos, tecnologia e branding. Mas a lição do passado continua válida: para ele, perder eficiência na gestão pode ter o mesmo efeito de perder o pizzaiolo no passado.

'Entre melhor pizza e mais rápida, ganha a mais rápida', diz CEO de franquia

Se no passado o segredo de uma pizzaria estava na qualidade da massa e na força do boca a boca, hoje a equação mudou. Para o CEO da Pizza Prime, a disputa no setor é decidida pela eficiência no delivery.

"Se você me perguntar quem ganha o jogo: o melhor produto ou a melhor marca com melhor velocidade no delivery? Eu digo: a marca com melhor velocidade", afirmou ele.

No início dos anos 2000, a estratégia era simples. O produto era a principal arma, aliado a ações criativas de divulgação. "Eu fazia parceria com banca de jornal, colocava cardápio junto da revista, com lava rápido, com loja de água mineral. Era boca a boca, telefone e retirada. O produto importava muito", disse Concon.

Com o avanço do delivery e a entrada de aplicativos como iFood e 99, o cenário ficou mais competitivo. Para o CEO, os aplicativos tracionam a venda, mas ficam com boa parte da margem.

O executivo conta que a virada aconteceu em 2011, quando decidiu unificar suas pizzarias sob uma única marca. A primeira unidade da Pizza Prime nasceu em Novo Hamburgo (RS), mas foi em São Paulo, na Bela Vista, que a rede ganhou escala: "Ali eu deixei de ser apenas comerciante de pizzaria e comecei a olhar o negócio como uma empresa, com branding, cardápio mais enxuto e modelo de franquia."

Para ele, o produto segue relevante, mas deixou de ser suficiente. "Não que hoje o produto não importe, mas o consumidor quer experiência de consumo rápido", disse ele. Marca forte e eficiência no digital também são fatores que, segundo o executivo, sustentam uma pizzaria.

Divã de CNPJ no UOL:

