Galípolo diz que críticas de Haddad aos juros elevados 'são legítimas'

Haddad criticou a dose do remédio do BC para conter a inflação. Durante entrevista ao ICL (Instituto Conhecimento Liberta), o ministro afirmou que a taxa Selic sequer deveria ter alcançado os 15% ao ano. "Se você me perguntar se acho justificável os juros estarem nesse patamar, eu acredito que não, mas não estou no lugar dele. [...] Essa opinião é compartilhada por boa parte do mercado financeiro", disse.

Presidente do BC diz que a maioria dos agentes é favorável às decisões. Segundo Galípolo, os indicadores de satisfação a respeito do andamento da política monetária mostram uma correlação alta entre as atitudes do Copom (Comitê de Política Monetária). "Da última vez que eu dei uma olhada, 96% dos respondentes dizem que o BC deveria fazer e o que está sendo feito", revelou.

Ele destacou que as decisões do Copom são estruturadas em dados. Galípolo destacou que os atuais diretores da autoridade monetária têm prezado pela transparência e a comunicação para manifestar as posições. "Estamos dependentes de dados, que vamos seguir observando, para identificar se a taxa de juros está no patamar contracionista o suficiente para produzir a convergência da inflação para a meta."

"Não tem um ponto de chegada, uma vitória final para a autoridade monetária", diz Galípolo. O presidente do BC disse que a estratégia definida considera um "trabalho contínuo" a longo prazo para as melhores tomadas de decisão. "É uma estratégia de tentar ser transparente, contar como está vendo as coisas e ter uma humildade na aproximação do problema", disse.

Relatório trouxe perspectivas sobre os indicadores econômicos. O documento apresentado hoje indica que o BC reduziu de 2,1% para 2% a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano. As atualizações mostram ainda que há 71% de chance da inflação acumulada de 2025 ficar acima do teto da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).