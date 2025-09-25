Conta de luz sobe e puxa maior prévia de inflação para setembro em 4 anos

Índice segue acima do limite da meta de inflação para este ano. A taxa acumulada do IPCA-15 se distancia do teto da meta. A meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que a inflação deve ser de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

Inflação deve retornar à meta somente no início do próximo ano. A estimativa foi indicada pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, ao justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. "O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%", diz a carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a previsão de que o índice oficial de preços será de 4,2% no próximo mês de março.

Contas de luz

Tarifas de energia elétrica residencial ficaram 12,17% mais caras. O encarecimento surge como uma recomposição da queda de 4,93% dos preços no mês passado. O peso no bolso das famílias faz das contas de luz o principal vilão da prévia da inflação de setembro.

Bandeira tarifária guia o aumento das contas de energia elétrica. A manutenção da bandeira tarifária vermelha Patamar 2 nas tarifas residenciais neste mês é uma das justificativas para o aumento das contas. A determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) eleva o valor dos boletos em R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos.

"Bônus de Itaipu" também motiva o aumento das contas de luz. Após trazer um alívio momentâneo, o resultado positivo de comercialização da parte brasileira da Hidrelétrica Itaipu não foi deduzido do valor das tarifas em setembro. O abatimento médio de R$ 11,59 foi realizado para todos os clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês de 2024.