'Mercado vê em aceno de Trump chance de negociar tarifaço', diz economista

Nesse momento o mercado vê com bons olhos, mas o mercado brasileiro precisa se posicionar, o presidente, o Banco Central, todos precisam se comunicar com os Estados Unidos para que a gente chegue ali num ponto em comum e abaixe esse nível de tensão ali.

Pedro Ros

O CEO destaca que petróleo, agronegócio, aço, alumínio e tecnologia estão no centro das negociações e podem ser usados como trunfos pelo Brasil.

O petróleo, sem dúvida nenhuma, é algo que pode ser uma negociação interessante, porque a gente vê que o Trump manteve uma isenção nas tarifas do petróleo e isso pode vir a uma negociação de talvez tarifar ou não tarifar. Dentro do agronegócio a gente tem ali soja, carne, açúcar, etanol, que pode ser algo que possa entrar forte na negociação também. A gente vê também aço e alumínio, então pode ser algo que também tenha uma possibilidade. No mercado de tecnologia e de transição energética também tem uma possibilidade. Então, eu acho que eles vão usar as cartas na mesa de vários setores agora. No final das contas, na minha visão, eu acredito que as coisas vão acabar se acalmando e eles vão acabar seguindo um meio-termo que fique bom entre Estados Unidos e Brasil.

Pedro Ros

