Jornalismo sob ameaça: intimidação e censura escalam em todo o mundo

A mensagem geralmente vem de cima. No ano passado, a presidência da Argentina postou a seguinte mensagem nas redes sociais: "Não odiamos jornalistas o suficiente". No total, o Fórum de Jornalistas Argentinos registrou 179 ataques a profissionais da mídia em 2024.

E há Gaza. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) afirma que quase 200 jornalistas foram mortos em Gaza nos últimos dois anos. Afirma ter registrado mais de 20 incidentes nos quais indivíduos específicos foram supostamente alvejados deliberadamente. Alguns jornalistas que trabalham para a AFP em Gaza se recusam a usar coletes à prova de balas por medo de que isso os torne alvos. Eles também afirmam que as pessoas têm medo de estar perto deles porque acreditam que jornalistas são alvos. E, no entanto, talvez o mais notável seja o fato de que poucos governos, entre os muitos países que prosperaram graças à liberdade de imprensa, estão dispostos a se mobilizar para defender os fatos, a verdade e a liberdade de imprensa. Muitos jornalistas corajosos e dedicados se sentem terrivelmente sozinhos neste momento.

Esse ataque ao jornalismo e a campanha para minar os fatos ocorrem em um momento em que a gestão de nossas vidas digitais está sendo cada vez mais transferida para poderosas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa. Todos nós podemos ver as incríveis capacidades que essas ferramentas têm para a construção do conhecimento e o avanço humano, mas também já estamos vendo como elas podem ser usadas para poluir nosso ecossistema de informações com uma avalanche de conteúdo falso.

Esse parece ser um ponto de inflexão. As pessoas falam naturalmente sobre viver em um mundo da pós-verdade. O jornalismo é imperfeito; nem sempre acerta em tudo. Mas a aspiração honesta de coletar informações e buscar a verdade é fundamental para o funcionamento saudável de nossas sociedades. Agora, mais do que nunca, precisamos defender os fatos. Não há alternativa.

*Phil Chetwynd é diretor global de notícias da Agence France-Presse

Este texto integra a campanha do Dia Mundial do Jornalismo, criada pelo World Editors Forum, pela Canadian Journalism Foundation (CJF) e pelo Project Kontinuum para destacar a importância do jornalismo na vida em sociedade.