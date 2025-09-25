Pagamentos do INSS de setembro começam hoje (25); veja datas dos repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem segue o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem ganha acima do piso nacional terá os depósitos feitos entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a aposentadorias e pensões de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a beneficiários com renda superior ao piso.