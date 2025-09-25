Pagamentos do INSS de setembro começam hoje (25); veja datas dos repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem segue o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.
O que aconteceu
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem ganha acima do piso nacional terá os depósitos feitos entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a aposentadorias e pensões de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a beneficiários com renda superior ao piso.
Para confirmar a data correta de saque, o cidadão deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito verificador. As informações também podem ser consultadas no portal e no aplicativo Meu INSS, acessados com login Gov.br.
Em caso de dúvidas, os segurados podem entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico 24 horas e suporte humano durante o horário comercial.
No aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, é possível verificar dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis na barra de pesquisa.
Calendário de pagamentos - até 1 salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de pagamentos - acima de 1 salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.