Para onde fica mais barato viajar com a valorização do real?

Passagens aéreas para o mundo inteiro ficam mais baratas, porque os preços da aviação mundial dependem diretamente da cotação do dólar. Cerca de 60% dos custos das companhias aéreas, como combustíveis, estão ligados à divisa dos EUA, segundo a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

Alguns outros custos de viagens também têm preços baseados no dólar mesmo fora dos EUA. É o caso de seguros-viagem e determinados pacotes e passeios vendidos por agências internacionais de turismo.

Especialista recomenda comprar a moeda aos poucos. A economista Juliana Inhasz, professora do Insper, disse que quem planeja viajar para o exterior deve comprar a moeda do país de destino pouco a pouco, a cada mês —uma recomendação que em geral se aplica a qualquer cenário. Mesmo com a atual tendência de queda do dólar, é difícil prever a variação cambial dentro de alguns meses, pois isso depende tanto da economia americana quanto da brasileira. Assim, uma compra gradual serve como uma espécie de seguro.

Europa também barateou, mas não tanto. Assim como o dólar, o euro e a libra esterlina também se desvalorizaram frente ao real neste ano, mas de forma mais moderada. Desde meados de abril, quando começou a queda constante, o dólar turismo caiu 12,2%, enquanto a queda do euro foi de 4,4%, e da libra foi de 7%. Isso reduz o preço em real de qualquer produto adquirido no Reino Unido, na zona do euro ou em outros territórios que usam a moeda.

Real foi moeda que mais se valorizou neste mês no mundo. Desde o início de 2025, o euro caiu 4,15% diante do real, a libra esterlina cedeu 9,39%, o franco suíço perdeu 3,61% do valor, o iene japonês, 10,5%, e o yuan chinês, 14%.

Se brasileiros começarem a viajar mais ao exterior, destinos nacionais terão aumento de concorrência e também deverão baratear. No ano passado, agências associadas à Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) venderam 60% das viagens para destinos domésticos e 40% para destinos no exterior.