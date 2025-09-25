BC vê 'moderação da atividade' e reduz previsão de alta do PIB para 2%

Projeção é inferior à estimativa do governo. A Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda, prevê o aumento de 2,5% do PIB neste ano. Ao mesmo tempo, o mercado financeiro projeta um avanço de 2,16% da soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

PIB avançou 2,2% no segundo trimestre. A alta na comparação com o mesmo período do ano passado correspondeu ao menor ritmo de crescimento na base de comparação desde 2020. Na ocasião, a economia nacional encolheu 10,1% no primeiro período afetado pelos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

Para 2026, o BC prevê um avanço de 1,5% do PIB. A projeção considera as expectativas de altas moderadas nos componentes da oferta e demanda agregada. Entre os motivadores para a perda de força da economia, o relatório destaca o papel determinante da manutenção da taxa básica de juros em patamares elevados. Atualmente, a taxa Selic é de 15% ao ano, maior nível desde 2006.

A projeção [para 2026] considera a manutenção da política monetária em campo restritivo, o baixo nível de ociosidade dos fatores de produção, a perspectiva de desaceleração da economia global e a ausência do impulso agropecuário observado em 2025.

Relatório de Política Monetária

Setores

Projeção para avanço da agropecuária foi a única que aumentou. A estimativa do BC para a expansão do setor neste ano passou de 8% para 9%. A perspectiva otimista considera a melhora das previsões para a safra recorde. Conforme o relatório, a estimativa de crescimento anual da produção de grãos foi atualizada de 13,6% para 16,6% desde a última divulgação.