Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

O salário mínimo nacional atualizado foi pago pela primeira vez em fevereiro, com valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha começado a valer em janeiro, o depósito só ocorreu em fevereiro porque os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passou a aparecer nos contracheques deste mês.

O salário mínimo é o menor valor mensal que um trabalhador pode receber de forma legal ao exercer uma atividade remunerada. Ele também serve de referência para benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais administrados pelo governo federal.