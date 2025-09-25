Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Na regra tradicional (saque-rescisão), quem perde o emprego sem justa causa pode sacar todo o saldo disponível do FGTS, além da multa rescisória quando aplicável.

No saque-aniversário, o valor fica acessível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, com prazo de 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha por essa modalidade é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para receber os valores. Após a solicitação, o dinheiro cai em até cinco dias úteis, desde que o pedido seja feito no mês do aniversário, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade tradicional, desde que não haja antecipação contratada. Nesses casos, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês depois do pedido.

Quanto é possível sacar?

O valor disponível no saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota progressiva de 5% a 50% sobre a soma dos saldos das contas do trabalhador, acrescida de uma parcela fixa, de acordo com a faixa de saldo.