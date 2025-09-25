UOL é indicado ao Prêmio Caboré como melhor produtor de conteúdo

O UOL foi indicado como melhor 'Produtor de Conteúdo' na 46ª edição do Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia do Brasil.
Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria — concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018.
Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video. Até o momento, já foram anunciados os indicados em 10 categorias — veja, abaixo, a lista.
Em 2024, Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, esteve entre os finalistas na categoria Dirigente da Indústria da Comunicação.
Como funciona a seleção?
Os indicados são selecionados pelos editores do jornal 'Meio & Mensagem', após um processo de consulta a líderes do mercado e análises editoriais das trajetórias e fatos recentes envolvendo profissionais e empresas dos segmentos contemplados.
Quem escolhe os vencedores?
Os premiados são escolhidos pelos assinantes do 'Meio & Mensagem', em votação auditada pela PwC, de 27 de outubro a 28 de novembro. Os eleitos serão revelados no dia 3 de dezembro, durante festa pelo Dia Mundial da Propaganda, no Vibra São Paulo.
Quais foram os indicados deste ano?
As principais empresas e profissionais do mercado de mídia, comunicação e marketing do país concorrem em 14 diferentes categorias. Um dos destaques é a categoria Anunciantes, onde neste ano concorrem Betano, Mercado Livre e L'Oréal.
Veja a lista dos indicados até o momento - a lista completa sai até o fim de hoje (25):
Produtor de Conteúdo
Estadão
Prime Vídeo
UOL
Anunciante
Betano
L'Oréal
Mercado Livre
Agência de Comunicação
AlmapBBDO
Artplan
Galeria
Profissional de Veículo
Daniela Galego (Uber Ads)
Giselle Ghinsberg (Disney)
Gustavo Silva (Neooh)
Serviço de Marketing
Altermark
Black Influence
N.ideias
Profissional de Marketing
Beatriz Bottesi (Meta)
Cecilia Bottai Mondino (Heineken)
Nathalia Garcia (Bradesco)
Produção
30e
Anonymous Content Brazil
MyMama Entertainment
Plataforma de Comunicação
Eletromidia
Pinterest
Samsung Ads
Profissional de Inovação
Alexandre Kavinski (WPP Media Services)
Ana Paula Passarelli (Brunch)
Camila Novaes (Visa)
Profissional de Estratégia
Ana Cortat - Droga5
Ana Paula Kuroki - Africa
Maria Claudia Conde - DPZ
