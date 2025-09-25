UOL é indicado ao Prêmio Caboré como melhor produtor de conteúdo

O UOL foi indicado como melhor 'Produtor de Conteúdo' na 46ª edição do Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia do Brasil.

Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria — concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018.

Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video. Até o momento, já foram anunciados os indicados em 10 categorias — veja, abaixo, a lista.