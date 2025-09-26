Bolsa Família de outubro de 2025: veja calendário de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm calendário definido, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma de pagamentos segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

As parcelas costumam ser liberadas nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.