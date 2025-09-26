Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, esse formato possibilita taxas menores que as aplicadas em consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É permitido comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de desligamento, a multa rescisória (100%) pode ser usada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato vigente.

A administração do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir diretrizes e estabelecer limites de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos consignados em folha pode migrar para essa nova linha. O objetivo principal é reduzir o risco de superendividamento.

Essa opção pode ser interessante para pagar dívidas com juros altos, como as do rotativo do cartão de crédito. Conforme explica Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é útil para quitar pendências no cheque especial ou em empréstimos do tipo CDC. "Em situações de imprevistos e falta de reserva financeira, essa linha costuma ser mais indicada que outras do mercado", destaca.

Por outro lado, aposentados que continuam trabalhando e já utilizam o consignado do INSS não são o público mais adequado. "Nesse caso, o consignado da aposentadoria é mais vantajoso, pois apresenta juros mais baixos do que o voltado ao CLT", aconselha a especialista.