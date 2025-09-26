Confiança na imprensa não está em queda no mundo. Ela, inclusive, cresce

Em suma, essa narrativa de declínio está entre as crenças menos contestadas e mais repetidas no jornalismo. Mas será que é verdade? Para descobrir, estudamos sete pesquisas importantes que cobrem tendências de notícias.

Richard Addy, consultor internacional de mídia e ex-diretor da BBC News Imagem: Divulgação

A análise descobriu que declarações genéricas sobre o declínio da confiança global nas notícias são inerentemente imprecisas e excessivamente negativas. Nos EUA, a confiança nas notícias caiu desde a década de 1970, o que não se reflete muito no resto do mundo, especialmente nos últimos cinco anos, quando a confiança nas notícias aumentou com frequência. Isso espelha, em vez disso, uma vocação da mídia de projetar as tendências observadas nos EUA como fenômenos globais.

Na última década, a confiança do público do Reino Unido na mídia jornalística esteve entre as mais baixas. No entanto, desde 2020, os níveis de confiança no Reino Unido se estabilizaram ou até mesmo aumentaram. Além disso, apesar de baixo, o Índice de Veracidade da Ipsos, corroborado por uma pesquisa da YouGov, mostra que a confiança do público do Reino Unido nos jornalistas aumentou de 23% em 2020 para 27% atualmente.

A análise da AKAS do Relatório de Notícias Digitais (DNR) do Reuters Institute, do Barômetro de Confiança Edelman, da Pesquisa de Valores Mundiais e do Eurobarômetro mostra duas tendências distintas na confiança nas notícias na última década, com o início da pandemia de Covid-19 sendo um divisor de águas.

Entre 2015 e 2020, a tendência da confiança nas notícias foi inconclusiva: duas das fontes apresentaram, em geral, um declínio, enquanto as outras duas apresentaram, em geral, aumentos. O panorama global tem sido mais positivo nos últimos cinco anos, com todas as três fontes que medem índices de credibilidade desde 2020 mostrando uma confiança pública estável ou crescente nas notícias. Por exemplo, em 2025, o Barômetro de Confiança da Edelman relatou uma confiança média de 52% em 28 países - a mais alta já registrada pela Edelman.