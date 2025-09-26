Entenda como será o novo Pix parcelado, que terá juros menores que cartões

O Banco Central adiou para o próximo mês o lançamento do Pix parcelado, que estava previsto para este mês, para focar no aprimoramento de sistemas de segurança. A informação foi obtida pelos jornais O Globo e Folha de S.Paulo. Procurado pelo UOL, o Banco Central não respondeu.

Quando uma transação for realizada por esse método, os recebedores obterão valores à vista e os bancos assumirão o risco de inadimplência dos pagadores.

Como funcionará o Pix parcelado

Será como uma versão padronizada e com juros menores do "Pix no crédito", serviço já oferecido por bancos. Diversos bancos e instituições financeiras têm oferecido parcelamentos de Pix, mas cada um com regras e juros diferentes. Atualmente, as parcelas são associadas às faturas de cartões de crédito. Na prática, funciona como um parcelamento comum no cartão. As taxas do "Pix no crédito" vão de 1,59% a 9,99% ao mês. A versão do Banco Central será padronizada, com juros iguais para todos os bancos.