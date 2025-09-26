Gol anuncia lançamento de 6 novas rotas internacionais a partir de dezembro

Em mais uma nova rota, passageiros de São Paulo/Guarulhos e Buenos Aires/Aeroparque terão acesso a voos diretos para Punta del Este, no Uruguai. No geral, a oferta ao Uruguai cresce 38%, com maior oferta também na capital Montevidéu, que ganha desde novembro uma nova rota sem escalas para Fortaleza, no Ceará.

A companhia aérea se prepara para o que chama de 'maior oferta internacional da sua história para uma alta temporada de verão'. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, a companhia terá um crescimento de 20% em relação à oferta do verão 2024/2025, disponibilizando mais de 5.200 voos e 980 mil assentos para destinos internacionais.

O verão também terá a retomada das ligações entre a capital argentina e Porto Alegre, em operação desde maio de 2025. Além das novas rotas, a companhia aumenta sua oferta em 7%, com destaques para diversas rotas para atrações turísticas brasileiras, como:

Porto Seguro (BPS): +45% da oferta de assentos

Brasília (BSB): +50%

Fortaleza (FOR): +15%

Rio de Janeiro (GIG): +24%

João Pessoa (JPA): +100%

Maceió (MCZ): +58%

Natal (NAT): +19%

Recife (REC): +20%

Salvador (SSA): +106%

Já no interior da Argentina, a oferta da companhia aumenta em 80%. Em Córdoba e Rosário, além das novas rotas, a tradicional oferta direta ao Rio de Janeiro cresce em 10% e 20%, respectivamente, enquanto em Mendoza a oferta cresce em 50% com a adição dos voos ao Rio.

Foz do Iguaçu, por sua vez, se consolida como base relevante aos clientes que desejam visitar o norte argentino e leste paraguaio. A oferta da Gol na cidade brasileira da Tríplice Fronteira terá um incremento de 25%, com voos diretos para São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma nova rota para Fortaleza, conectando a região ao litoral nordestino.