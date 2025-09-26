'Incentivar data centers e IR menor mudam cenário tributário', diz advogado

O governo federal zerou impostos para equipamentos de data centers e discute isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 4.990. A medida orovisória concede incentivos fiscais entre 2026 e 2028 para estimular infraestrutura digital, com exigência de destinação de parte da capacidade ao mercado brasileiro, como explica Vinicius Cunha, advogado tributarista, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Recentemente teve a medida provisória do governo federal que zerou a tributação de PIS, COFINS, IPI e também o imposto de importação entre os anos de 2026 e 2028 para a implementação, um estímulo para a implementação de data centers no Brasil. Então, com alguns critérios para aplicação desse benefício, como a disponibilização de até 10% da capacidade de processamento armazenamento tratamento desses dados para o mercado interno, isso sem dúvidas gera um aumento da arrecadação muito grande, sem contar os benefícios diretos e indiretos, como a criação de empregos.

Vinicius Cunha

O advogado destaca ainda a proposta aprovada pelo Senado para ampliar a isenção do Imposto de Renda, o que pode reduzir a arrecadação de pessoas físicas e mudar o peso desse tributo no orçamento.