INSS já começou os pagamentos de setembro; veja calendário de repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, mantendo o modelo já utilizado para garantir mais praticidade e previsibilidade.
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional terão os créditos efetuados de 1º a 7 de outubro.
Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.
Para conferir a data correta do pagamento, o beneficiário deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito após o traço. Os detalhes também podem ser consultados no site e no aplicativo Meu INSS, acessíveis por meio do CPF e senha cadastrada na plataforma Gov.br.
Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.
Pelo Meu INSS, além de verificar o extrato de pagamento, também é possível atualizar informações cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis, com a ajuda da barra de pesquisa da ferramenta.
Calendário de pagamentos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10
