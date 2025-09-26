INSS já começou os pagamentos de setembro; veja calendário de repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, mantendo o modelo já utilizado para garantir mais praticidade e previsibilidade.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional terão os créditos efetuados de 1º a 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.