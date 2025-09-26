Novo tarifaço de Trump não impacta farmacêuticas brasileiras

A nova rodada de aumento de tarifas anunciada nesta sexta-feira (26) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não impacta farmacêuticas brasileiras, afirma a Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos).

O que aconteceu

Estados Unidos anunciaram novo tarifaço. Nessa rodada, Trump anunciou tarifas de 25% a 100% para produtos farmacêuticos, caminhões pesados e móveis. O peso maior recai sobre a indústria de fármacos, com a tarifa mais elevada.