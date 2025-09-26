Novo tarifaço de Trump não impacta farmacêuticas brasileiras

A nova rodada de aumento de tarifas anunciada nesta sexta-feira (26) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não impacta farmacêuticas brasileiras, afirma a Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos).
Estados Unidos anunciaram novo tarifaço. Nessa rodada, Trump anunciou tarifas de 25% a 100% para produtos farmacêuticos, caminhões pesados e móveis. O peso maior recai sobre a indústria de fármacos, com a tarifa mais elevada.
Nova taxa não afeta a indústria brasileira. Segundo a Sindusfarma, o novo tarifaço não impacta as empresas brasileiras do setor porque a medida refere-se a produtos farmacêuticos patenteados. Em 2024, a maior parte das exportações para os Estados Unidos foi composta por medicamentos sem patentes vigentes, como os genéricos e similares, menos sujeitos às barreiras tarifárias anunciadas.
