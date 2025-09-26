Poucos dias depois, o Reform UK recebeu um conhecido antivacina em sua conferência anual. Questionado sobre a falta de evidências científicas para suas alegações, um porta-voz do partido disse à BBC: "O Reform UK não endossa o que ele disse, mas acredita na liberdade de expressão."

Pode parecer estranho quando um partido político defende vigorosamente a liberdade de espalhar mentiras enquanto restringe a liberdade de dizer a verdade, mas isso vem diretamente do manual populista. Dos Estados Unidos de Trump à Hungria de Orbán e à Índia de Modi, políticos autoritários demonizam jornalistas enquanto elogiam fantasiosos. A cada dia, o vínculo entre jornalistas e o público se aproxima do ponto de ruptura - não que esse relacionamento estivesse em ótimas condições desde o início.

A internet interrompeu o modelo de negócios dos jornais locais, forçando centenas de títulos a fecharem, enquanto as mídias sociais deram ao público a oportunidade de entender as coisas em seus próprios termos.

No início, plataformas como Twitter e Facebook pareciam a democracia em ação: todos tinham voz e todos podiam participar da conversa. Agora sabemos que isso era uma falsa promessa. As mídias sociais fazem com que algumas vozes sejam muito mais altas do que outras, e essas plataformas são facilmente cooptadas por políticos e ativistas para seus próprios fins.

Para garantir uma esfera pública verdadeiramente democrática, precisamos reconstruir a camada base da democracia - as notícias locais. Formuladores de políticas, filantropos, investidores e provedores de notícias locais precisam urgentemente adotar seis medidas para regenerar as notícias locais para o século 21.

Em primeiro lugar, as notícias locais precisam ser comprovadamente locais. Quanto mais os repórteres forem visíveis em suas comunidades, mais confiáveis serão. Se os jornalistas pretendem responsabilizar os políticos locais, esses profissionais também precisam ser responsabilizados. Isso se refere, em parte, à regulamentação independente e eficaz da mídia, mas também à construção de relacionamentos com o público e à exploração de modelos cocriativos de notícias locais, nos quais os membros da comunidade estejam ativamente envolvidos na produção jornalística.