Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 26 de setembro de 2025?

Enquanto caminha para registrar o maior ganho anual desde 1979, o ouro tem se consolidado cada vez mais como alvo de interesse de investidores.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (26), às 9h, o preço do grama do ouro 24 quilates para compra estava em R$ 678,23, segundo cotação do Ourominas. Já o valor atual de venda é de R$ 591,03.

O preço por onça-troy (31,104 gramas), por sua vez, gira em torno de R$ 21.095,71 para compra. Já o quilo do metal precioso está saindo por R$ 678.231,56.