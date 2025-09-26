Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser pago aos trabalhadores em fevereiro, já com o valor corrigido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o reajuste estar valendo desde janeiro, o depósito só ocorreu em fevereiro, pois os salários são liberados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a diferença passou a aparecer no contracheque deste período.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber legalmente por mês de serviço. Ele também serve como base de cálculo para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais concedidos pelo governo federal.