FGTS: veja todas as datas no ano para fazer o saque-aniversário 2025

Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode movimentar toda a conta do FGTS, incluindo a multa quando for devida.

No saque-aniversário, o valor fica disponível já no primeiro dia útil do mês de aniversário, e o prazo para retirada é de 60 dias.

Como aderir?

A opção pelo saque-aniversário é voluntária e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Nesses canais, o trabalhador informa os dados da conta bancária onde deseja receber. Segundo a Caixa, quando o pedido é feito no mês de aniversário, o crédito cai em até cinco dias úteis.

Também é possível retornar ao modelo saque-rescisão pelo próprio app, desde que não exista operação de antecipação em andamento. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor?

O montante disponível varia conforme a faixa de saldo existente no FGTS. O cálculo é feito a partir de uma alíquota de 5% a 50% sobre o valor total, acrescida de uma parcela adicional fixa.