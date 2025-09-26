Assine UOL
Veja os 42 indicados ao Prêmio Caboré; UOL concorre em Produção de Conteúdo

Renato Pezzotti
Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)
Imagem
Imagem: Renato Pezzotti/UOL

O UOL foi indicado como melhor Produtor de Conteúdo na 46ª edição do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia no Brasil.

Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria - concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018. Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video.

No ano passado, Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, esteve entre os finalistas na categoria Dirigente da Indústria da Comunicação.

Em outubro, a newsletter UOL Mídia e Marketing publicará uma série de entrevistas com as empresas indicadas na categoria Anunciante do Ano.

Os premiados são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, em votação auditada pela PwC, de 27 de outubro a 28 de novembro. Os eleitos serão revelados no dia 3 de dezembro, durante festa pelo Dia Mundial da Propaganda, no Vibra São Paulo.

Confira a lista dos indicados neste ano:

  • Produtor de Conteúdo

Estadão
Prime Vídeo
UOL

  • Anunciante
Betano
L'Oréal
Mercado Livre

  • Agência de Comunicação

AlmapBBDO
Artplan
Galeria

  • Dirigente da Indústria da Comunicação

Gabriela Onofre (Publicis Groupe)
Luiz Lara (Cenp)
Sergio Lopes (LiveMode)

  • Profissional de Atendimento e Negócios
Alessandra Visintainer (Gut)
Eduardo Megale (Talent)
Renato Fischer (VML)

  • Profissional de Veículo

Daniela Galego (Uber Ads)
Giselle Ghinsberg (Disney)
Gustavo Silva (Neooh)

  • Serviço de Marketing

Altermark
Black Influence
N.ideias

  • Profissional de Marketing
Beatriz Bottesi (Meta)
Cecilia Bottai Mondino (Heineken)
Nathalia Garcia (Bradesco)

  • Produção

30e
Anonymous Content Brazil
MyMama Entertainment

  • Plataforma de Comunicação

Eletromidia
Pinterest
Samsung Ads

  • Profissional de Inovação
Alexandre Kavinski (WPP Media Services)
Ana Paula Passarelli (Brunch)
Camila Novaes (Visa)

  • Profissional de Estratégia

Ana Cortat (Droga5)
Ana Paula Kuroki (Africa)
Maria Claudia Conde (DPZ)

  • Profissional de Criação

Mauro Ramalho (Publicis Brasil)
Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)
Rynaldo Gondim (Suno United Creators)

  • Profissional de Mídia
Aline Velha (Nubank)
Carlinha Gagliardi (Mediabrands)
Rafaela Alves (AlmapBBDO)

Campanha da semana

A batata Pringles terá novas cores (!). A iniciativa divulga a quinta (e última) temporada da série Stranger Things, da Netflix. As novas versões das batatas (que serão vermelhas ou pretas) estarão em latas colecionáveis, com QR codes que levarão a experiências de realidade aumentada. A campanha de lançamento, criada pela Monks, estreia em outubro.
A batata Pringles terá novas cores (!). A iniciativa divulga a quinta (e última) temporada da série Stranger Things, da Netflix. As novas versões das batatas (que serão vermelhas ou pretas) estarão em latas colecionáveis, com QR codes que levarão a experiências de realidade aumentada. A campanha de lançamento, criada pela Monks, estreia em outubro. Imagem: Reprodução

