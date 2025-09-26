Veja os 42 indicados ao Prêmio Caboré; UOL concorre em Produção de Conteúdo

O UOL foi indicado como melhor Produtor de Conteúdo na 46ª edição do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia no Brasil.

Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria - concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018. Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video.

No ano passado, Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, esteve entre os finalistas na categoria Dirigente da Indústria da Comunicação.