De pizzaria familiar à rede, 'todo mundo ajudava', diz CEO da Pizza Prime

O modelo de expansão foi simples. "O lucro de uma dava entrada na outra e pagava mais. Dava metade de entrada, metade em 12 vezes", relembrou o CEO.

"Eu criei a franqueadora muito para organizar minhas relações com eles, então não dava mais pra cobrar padrão, a ideia era ajustar minhas relações pessoais, e eu já tinha 26 lojas em 2019", diz ele.

'Entre melhor pizza e mais rápida, ganha a mais rápida', diz CEO de franquia

Se no passado o segredo de uma pizzaria estava na qualidade da massa e na força do boca a boca, hoje a equação mudou. Para o CEO da Pizza Prime, a disputa no setor é decidida pela eficiência no delivery.

"Se você me perguntar quem ganha o jogo: o melhor produto ou a melhor marca com melhor velocidade no delivery? Eu digo: a marca com melhor velocidade", afirmou ele.

No início dos anos 2000, a estratégia era simples. O produto era a principal arma, aliado a ações criativas de divulgação. "Eu fazia parceria com banca de jornal, colocava cardápio junto da revista, com lava rápido, com loja de água mineral. Era boca a boca, telefone e retirada. O produto importava muito", disse Concon.