Jornalismo hiperlocal pode ser solução para engajar geração Z e millenials

Evitamos os detalhes que causam ansiedade. Com nossos guias e ferramentas, os leitores não precisam ler montanhas de texto antes de chegar à informação essencial que realmente ajuda. Ela está sempre à vista. Por exemplo, recentemente criamos um mapa interativo de banheiros e pontos de Wi-Fi gratuitos em Toronto, vídeos que decifram as rotas subterrâneas mais confusas da cidade e muito mais.

Além da ajuda mútua, ao reportar sobre políticas e questões sistêmicas, fornecemos informações para ajudar as pessoas a se defenderem por meio do voto e de outros processos democráticos. Por exemplo, em nossa newsletter Ripple Effect, incluímos uma "lista de observação cívica" de reuniões na Prefeitura das quais os torontonianos podem participar para compartilhar suas opiniões. E por meio do programa Documenters Canada do Green Line, trazemos o público para o nosso fluxo de trabalho de coleta de notícias, treinando e pagando membros da comunidade para tomarem notas em reuniões públicas onde as decisões municipais são tomadas.

É um ato de equilíbrio entre efetuar mudanças políticas abrangentes e atender às necessidades imediatas dos indivíduos com soluções pequenas, mas eficazes.

Em todo o nosso trabalho, o Green Line nunca diz ao nosso público o que fazer. Em vez disso, nós os equipamos com o conhecimento para que tomem suas próprias decisões — uma habilidade particularmente importante em uma cultura que desencoraja o pensamento crítico.

Por exemplo, além de reportagens rigorosas, nossa equipe convida os leitores a "checarem os fatos por conta própria". Cada artigo termina com uma lista de fontes imparciais e confiáveis

Isso foi especialmente útil em duas eleições no início deste ano. O Green Line produziu guias para plataformas partidárias que descrevem a posição dos partidos Liberal, Conservador, Nova Democracia e Verde do Canadá em relação aos nossos cinco pilares de qualidade de vida: moradia, emprego, alimentação, transporte e saúde. Como sempre, vinculamos todas as fontes utilizadas para coletar essas informações.