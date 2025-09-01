Quando governos desligam a internet, a democracia morre

No Quênia, em 25 de junho de 2025, a Autoridade de Comunicações (AC) ordenou que todos os meios de comunicação interrompessem a cobertura ao vivo dos protestos liderados pela Geração Z, alertando que o descumprimento poderia resultar no desligamento de seus sinais de transmissão. Relatos e imagens amplamente divulgados nas redes sociais mostraram funcionários da AC desativando os sinais de TV aberta e tirando as emissoras NTV e KTN do ar.

Essa medida silenciou as reportagens em tempo real e o debate público durante um momento crítico no engajamento democrático do país.

Da mesma forma, no Malawi, apagões de internet durante os protestos restringiram o fluxo de informações, limitando o acesso dos cidadãos a fontes confiáveis.

Esses bloqueios não apenas impedem o acesso aos fatos, mas também criam um terreno fértil para a disseminação de desinformação e rumores, à medida que as pessoas recorrem a fontes não confiáveis.

O direito fundamental à informação, frequentemente chamado de direito à informação ou liberdade de informação, é um pilar das sociedades democráticas e um direito humano universal. Capacita indivíduos a acessar informações mantidas por órgãos públicos, promovendo transparência, responsabilização e participação na governança. No entanto, a realidade na África contrasta fortemente com as normas globais.

Apenas 55% da população africana vive em países com leis de acesso à informação, de acordo com um relatório do Afrobarometer. Isso contrasta fortemente com a média global de 91%, revelando uma lacuna significativa na proteção legal do direito do público à informação. O Observatório da Transparência Global (EGT) constata que apenas 29 das 55 nações do continente africano, incluindo os países do Oriente Médio e do Norte de África, possuem tais leis em vigor.