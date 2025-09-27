Produção falsa de gasolina? Entenda interdição de refinaria pioneira no Rio

A ANP (Agência Nacional do Petróleo) interditou ontem a primeira refinaria privada de petróleo do Rio de Janeiro, a Refit (Refinaria de Petróleos de Manguinhos), investigada de produção falsa de gasolina, o que a tornaria uma empresa parcialmente de fachada. A empresa nega.

O que aconteceu

Fundada há 70 anos, a refinaria é suspeita de ligação com a facção criminosa PCC. A companhia é uma das investigadas pela Receita Federal nas operações Cadeia de Carbono e Carbono Oculto, que no começo do mês desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de postos de gasolina a fintechs da Faria Lima, em São Paulo.

Parte do combustível que chegava a esses postos sairia da Refit. O produto abastecia as distribuidoras Rodopetro, 76 Oil e Manguinhos Distribuidora, também suspeitas, segundo os investigadores.