Advogado transforma alimento perto de vencer em negócio e reduz desperdício

Em 2016, o advogado Vinícius Alves Abrahão visitava a Casa Suíça, fábrica de bolos e panetones em Jandira (SP), quando se deparou com duas cenas que mudariam sua trajetória. Na porta, crianças pediam dinheiro. Dentro da indústria, prateleiras exibiam produtos ainda próprios para o consumo, mas que seriam jogados fora. Foi aí que ele teve a ideia de montar um negócio para dar destino aos produtos que seriam descartados.
"Pô, tem crianças ali passando fome, e nós vamos jogar tudo isso no lixo?", questionou. Criado pelo avô, Abrahão lembra que sempre se incomodou com o desperdício, sobretudo o de alimentos.
Como nunca teve grande entusiasmo pelo Direito, o advogado se aproximou da indústria de alimentos. Passou, então, a estudar e conhecer pessoas para entender o problema do desperdício, tema sobre o qual ninguém gostava de falar.
Dois anos depois, em 2018, lançou a Gooxxy, empresa de tecnologia que compra e revende produtos próximos ao vencimento ou com pequenas avarias, que não afetem a integridade do produto. Também adquire mercadorias descontinuadas por razões de mercado. Com sede em Lavras (MG), a empresa tem centros de distribuição em seis estados.
Só este ano, segundo Abrahão, a Gooxxy já vendeu em torno de R$ 1 bilhão em mercadorias. O negócio funciona assim: uma indústria produz além da demanda e fica com excedente prestes a vencer. O produto é comprado pela Gooxxy com desconto que pode chegar a 80% e revendido a pequenos varejistas de todo o país. Para o consumidor final, significa acesso a marcas conhecidas por preços mais baixos e a possibilidade de consumir itens que antes ficariam inacessíveis.
Já ouvi histórias de gente que disse que só assim consegue acesso a determinados produtos, como iogurtes
Vinícius Alves Abrahão, fundador da Gooxxy
Hoje, a Gooxxy reúne 200 fornecedores, incluindo grandes nomes como Sadia, Vigor, Danone, Lacta (Mondeléz), Friboi, Bauducco, Nestlé, BRF, M. Dias Branco e a própria Casa Suíça, onde a ideia nasceu. Grandes redes varejistas também repassam itens encalhados nas suas gôndolas.
Do lado comprador, são 7.100 empresas cadastradas. Para 3.000 delas, a Gooxxy utiliza inteligência artificial para analisar balanços contábeis, calcular preços e até conceder crédito. "Nossa IA é muito criteriosa e é ainda capaz de determinar um score (pontuação que estabelece o risco de inadimplência do comprador) desses clientes, de maneira totalmente automatizada, o que torna o nosso crédito seguro", comenta.
Ele não abre os números do faturamento, mas lembra que a pandemia acelerou o crescimento. Em um único ano, chegou a expandir 1.000%, impulsionado pelo acúmulo de produtos em lojas e shoppings fechados. Em 2025, bateu o faturamento do ano passado em julho e espera mais do que duplicar sua operação, que também já chegou ao México e à Colômbia.
Com a concessão de crédito, Abrahão não descarta criar um banco. Em cinco anos, avalia que a companhia pode abrir capital, caso o ritmo de expansão se mantenha. A Gooxxy já atraiu o interesse de gigantes como iFood e Mercado Livre, além de executivos de empresas como Mondeléz e IBM, que investiram e integram o conselho consultivo.
Além de macarrão, chocolate, maionese, laticínios, bolachas e molho de tomate, a Gooxxy revende itens de higiene pessoal, como desodorantes, fraldas, sabonetes, creme dental, produtos para cabelo e até escovas de dentes. A distribuição é feita com apoio de parceiros logísticos a partir de sete centros de distribuição em seis estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Bahia e Pernambuco.
Desperdício em escala global
O negócio de Abrahão se conecta a uma discussão mundial. Amanhã é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos, criado pela ONU e pela FAO em 2020.
A FAO estima que um terço da comida produzida no mundo é desperdiçada anualmente, o que representa não apenas alimentos jogados fora, mas também recursos como água e energia. Na América Latina, entre 25% e 30% da produção vai para o lixo: são 127 milhões de toneladas de alimentos descartados por ano, o suficiente para alimentar 200 milhões de pessoas.
O Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU em 2025, mas a FAO aponta que 2,5% da população brasileira ainda enfrenta falta de acesso à alimentação. Isso representa ao redor de 5 milhões de pessoas.
Entre os alimentos mais desperdiçados está o pão. Um estudo da multinacional irlandesa Kerry calcula que 118 milhões de toneladas métricas do produto são jogadas fora todos os anos no mundo. No Brasil, cerca de 10% da produção vai para o lixo.
As principais causas são o aparecimento de mofo (56%), envelhecimento (41%) e endurecimento (39%). Para Alejandra Rullan, líder de Nutrição e Sustentabilidade da Kerry na América Latina, o cenário exige mudanças urgentes.
"A forma como produzimos e consumimos alimentos é insustentável. Precisamos implementar estratégias urgentes para reverter essa situação", afirma.
