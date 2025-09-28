Não é só no Brasil: por que o dólar perde valor no mundo todo?

O enfraquecimento do dólar este ano é atribuído a uma estratégia do próprio presidente dos EUA: o tarifaço. As sobretaxas impostas a produtos de centenas de países "geraram grande incerteza nos mercados globais, afetando o sentimento de risco e contribuindo para a desvalorização da moeda", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Idealizado por Trump ainda na campanha presidencial, o tarifaço pretende atrair investimentos. A ideia é que as sobretaxas substituam a Ásia pelos EUA como destino de matéria-prima para bens industrializados. Para Oliveira, do Daycoval, a política de América em primeiro lugar é para que os EUA mudem um pouco do que acontece no mundo desde a década de 1970, quando a China desenvolveu políticas para o setor, assumiu o protagonismo de potência industrial e se abriu para o comércio internacional.

Trump estaria por meio dessa política tarifária desvalorizando o dólar em relação a outras moedas para promover um ambiente mais favorável ao investimento produtivo dentro dos EUA.

Otávio Oliveira, economista

Para Trump, os déficits comerciais prejudicam a economia americana, e um dólar mais fraco ajudaria a corrigi-los. A intenção é aumentar as exportações e reduzir as importações, explica Shahini.

De fato, déficits seguidos na balança comercial vêm enfraquecendo a moeda americana. Isso acontece porque mais dólares deixam os EUA para bancar as importações. O déficit americano, de US$ 73,1 bilhões em junho do ano passado, quase dobrou em nove meses, chegando a US$ 140,5 bilhões em março deste ano. No mês seguinte, Trump anunciou o tarifaço, reduzindo as importações e derrubando o déficit para US$ 61,5 bilhões em abril. O último balanço divulgado indica rombo de US$ 78,3 bilhões em julho, um mês antes da elevação das sobretaxas do tarifaço.

Com as novas tarifas, a inflação também persiste nos EUA, desvalorizando o dólar. A inflação mensal subiu para 0,2% entre julho e outubro do ano passado. Quando Trump foi eleito, em novembro, a inflação foi a 0,3%, a 0,4% em dezembro e a 0,5% em janeiro, segundo o Bureau of Labor Statistics. Desde então, ela varia entre 0,3% e 0,4% ao mês, o que obrigou o Fed a manter a taxa de juros inalterada até este mês, quando cortou 0,25 ponto percentual porque o desemprego aumentou. A meta da inflação nos EUA é de 2% em 2025, mas em 12 meses está em 2,9%, acima dos 2,7% de julho.