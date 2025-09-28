É preciso 'consertar' o Brasil, diz secretário de Trump sobre comércio

Segundo o secretário, as tarifas aplicadas por Trump serão mantidas até que esses países abram seus mercados. "Estes países precisam entender que se eles querem vender para os consumidores americanos, é preciso 'jogar bola' com o presidente dos Estados Unidos."

Apesar da declaração, os EUA vendem mais ao Brasil do que compram. Em 2024, eles registraram superávit comercial total (venderam mais ao Brasil do que compraram bens e serviços) de US$ 28,6 bilhões.

Lutnick usou a Suíça como exemplo. "Um país pequeno como a Suíça tem um superávit comercial de US$ 40 bilhões com os EUA", disse. "Sabe por que eles são um pequeno país rico? Por que nos vendem US$ 40 bilhões a mais em produtos."

Com exceção do Brasil, já tarifado em 50% desde agosto, os outros países citados deverão enfrentar nova sobretaxa. A partir de 1º de outubro, Irlanda, Suíça, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido, Índia, México, Alemanha, China e Japão serão cobrados entre 25% e 100% sobre diversos produtos, como medicamentos, itens de cozinha e banheiro, e caminhões.

O tarifaço pretende proteger a indústria americana dos produtos importados. É em razão dessa política que o dólar vem perdendo valor em todo o mundo, como mostrou o UOL.

Trump e Lula vão se encontrar?

Trump e o presidente Lula (PT) disseram que devem se encontrar em breve para discutir o tarifaço. Eles se encontraram rapidamente durante a Assembleia Geral da ONU, na terça-feira (23), quando prometeram uma reunião para tratar de política comercial.