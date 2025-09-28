'No iFood, ganha o jogo quem tem melhor estratégia', diz CEO do Pizza Prime

Com a chegada dos aplicativos como iFood e 99, o cenário mudou. Os apps impulsionaram as vendas, mas também passaram a consumir parte da margem. Para sobreviver, diz o CEO, não basta ter a melhor pizza: é preciso ser rápido, ter marca forte e processos bem definidos.

A virada em 2011

A mudança de chave aconteceu em 2011, quando Concon decidiu unificar suas pizzarias sob uma única marca. A primeira unidade da Pizza Prime nasceu em Novo Hamburgo (RS), mas foi em São Paulo, na Bela Vista, que a rede ganhou escala.

"Ali eu deixei de ser apenas comerciante de pizzaria e comecei a olhar o negócio como uma empresa, com branding, cardápio mais enxuto e modelo de franquia", contou.

Hoje, a rede se apoia em uma cozinha central, que fornece insumos prontos e porcionados para garantir padronização e eficiência. A aposta também está em massa de longa fermentação, ingredientes selecionados, atendimento multicanal e um cardápio que inclui opções veganas.

Concon destaca que criou um modelo pautado em processos, qualidade e escalabilidade. A Pizza Prime nasceu não apenas da paixão pela pizza, mas também da ambição de transformar o negócio em uma rede com padrão nacional.